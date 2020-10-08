РИАМО – 8 окт. С 2011 года на территории столицы построено более 1 тысячи километров дорог, а также свыше 530 транспортных сооружений и пешеходных переходов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«За последние десять лет в Москве был сделан большой шаг в развитии транспортной инфраструктуры. С 2011 года проложено 1001,8 километра дорог, построено и реконструировано 291 транспортное сооружение, а также 245 пешеходных переходов», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в мегаполисе реконструированы 14 вылетных магистралей и 17 развязок на МКАД. В городе продолжаются активные работы по возведению транспортных объектов.

«В настоящее время продолжается формирование так называемого «хордового кольца» – Северо-Западную хорду мы закончили, сейчас строятся Юго-Восточная и Северо-Восточная хорды, а также Южная рокада», – уточнил заммэра.

По его словам, в ближайшие годы в городе запланировано реконструировать еще пять развязок на МКАД.