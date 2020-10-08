РИАМО - 8 окт. Всероссийский экологический диктант состоится 15-16 ноября, он пройдет в онлайн-формате на сайте экодиктант.рус, говорится в сообщении пресс-службы комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

«Планируется, что в экодиктанте примут участие более миллиона человек во всех субъектах Российской Федерации», —​ говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте экодиктанта, он поможет повысить экологическую грамотность и культуру россиян, а также популяризовать экологические знания.

Все, кто напишет экодиктант, получат сертификаты участников или победителей в зависимости от количества набранных баллов. Узнать свои результаты можно будет на портале экодиктант.рус.

Победителям и волонтерам, принявшим участие в его организации, будут вручены полезные в учебе ценные призы.​