РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 окт. Объемными картинами украсили стены первого подъезда дома №9 на улице Пионерской в микрорайоне Железнодорожный Балашихи в ходе капремонта, после его завершения УК планирует выставить подъезд на конкурс «Лучший подъезд Подмосковья», сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В четверг Ефимов проверил, как идет ремонт в первом подъезде дома №9 по улице Пионерской и пообщался с жителями дома.

«Подрядная организация покрасила стены и потолки, установила энергосберегающие лампы с датчиками движения, на всех этажах заменила ветхие рамы на стеклопакеты и уложила плитку. Жители довольны, особенно оформлением стен. Художник при работе использует технику создания объемных картин. Кажется, что птицы на стенах оживут и вот-вот взлетят, а корабль уйдет в море», - сказал Ефимов.

По словам заместителя директора УК «Квартал-2005» Азамата Халикова, объемные картины, роспись которых сейчас завершает художник, стали главной особенностью ремонта данного подъезда.

«Планируем именно этот объект подавать для участия в региональном конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья», - подчеркнул Халиков.

Депутат поблагодарил представителя УК за интересную находку и пожелал победы в конкурсе.

В текущем году «Квартал-2005» ремонтирует 45 подъездов. Работы на 40 объектах уже выполнены, 5 - в разной степени готовности.