РИАМО - 8 окт. В последнее время в столице все серьезнее встает вопрос урегулирования движения электротранспорта, поэтому депутаты Московской городской думы собираются провести круглый стол с обсуждением этой темы, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Хотим пригласить и представителей пешеходов. На сегодняшний день есть разработанный пакет документов министерства внутренних дел. Они предлагают определенное регулирование этой темы. Мы также будем с ними встречаться», — сказал Шапошников в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что на круглом столе будет обсуждаться вопрос поправок, которые необходимо внести в правила дорожного движения, и какого они будут касаться закона — федерального или регионального.

Россияне стали чаще интересоваться покупкой электротранспорта в 2020 году. По мнению экспертов, на эти показатели оказала влияние пандемия коронавируса. В Москве интерес к электротранспорту вырос в 3,4 раза, а в Санкт-Петербурге — в 4,1 раза. Чаще всего граждане покупают электросамокаты, гироскутеры и электроскутеры.