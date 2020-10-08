РИАМО - 8 окт. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в ведомстве жителям России рекомендуют не ходить в гости и не посещать общественные места в предстоящие выходные из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает ТАСС.

«В ряде регионов отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта», – отметил Кузнецов.

Он подчеркнул, что сокращение контактов, соблюдение социальной дистанции, ношение масок помогают контролировать заболеваемость респираторными инфекциями.

«Призываем всех граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших», - сказал Кузнецов.

Ранее в Москве ввели ограничения из-за распространения коронавируса. Пожилых жителей столицы, а также людей с хроническими заболеваниями призывали соблюдать домашний режим.

Государственные московские школы с 5 октября ушли на двухнедельные каникулы. А столичные компании обязали до 30% сотрудников отправить на удаленку.​​

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