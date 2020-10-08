РИАМО - 8 окт. Писатель-сатирик Михаил Жванецкий, который прекратил публичные выступления из-за возраста, планировал уйти со сцены раньше, передает Газета.ru.

«Я видел пост о том, что Михаил Михайлович решил завязать со сценой. Но телевидение уже год или даже больше как закрылось. Его уговаривали последние разы. Понимаете, он хотел раньше закончить, чем он закончил. Хорошо, что он принял такое решение», — сказал бывший соведущий программы «Дежурный по стране» Алексей Бегак.

Он добавил, что иногда созванивается со Жванецким, однако свои отношения с артистом назвал «отрывочными».

«В последний раз я с ним говорил месяц-полтора назад. В общем-то неплохо себя чувствовал», — заключил Бегак.

Сейчас Жванецкому 86 лет. Выступать на сцене он начал в 60-х годах. Он является народным артистом России и народным артистом Украины, лауреатом премии президента России.