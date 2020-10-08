РИАМО - 8 окт. Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов рассказал, что 10 миллиардов рублей, которые направят в субъекты РФ для выплат семьям с детьми, будут распределяться равными частями в качестве доплаты к обычным выплатам, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В ситуации экономического кризиса и нестабильности любые средства, направленные семьям с детьми, важны. Вне зависимости от возраста детей и их количества. Такие семьи считаются наиболее уязвимыми в материальном плане, ведь уровень затрат у них высокий», – сказал Иванов.

Он отметил, что деньги, которые собирается направить правительство этой категории граждан, смогут стимулировать потребительский спрос, экономике страны станет от этого лучше.

«Чем выше спрос, тем больше прибыль производителей и торговых организаций, которые в свою очередь обеспечивают занятость и пополняют бюджет страны», — добавил Иванов.

Правительство России направит регионам еще около 10 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми. Более миллиарда рублей будет направлено на ежемесячные пособия для семей, в которых появился третий ребенок или последующие дети. Примерно девять миллиардов рублей выплатят семьям с низким доходом, в которых воспитывают детей в возрасте 3-7 лет.​