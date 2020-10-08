РИАМО - 8 окт. Спортсмены из детско-юношеской спортивной школы «Дмитровская Дружина» стали победителями и призерами Кубка России по панкратиону, который проходил в Крыму, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского городского округа.

Бойцы из 26 регионов страны сошлись на татами спортивного комплекса «Муссон» в Севастополе 26-27 сентября. В течение двух дней более 150 спортсменов сражались за победу в своих весовых категориях.

«Ребята из ДЮСШ «Дмитровская Дружина» выступали в составе команды Московской области, которая заняла третье место. В копилке сборной Подмосковья семь побед, четыре из них принесли бойцы из Дмитровского округа», — говорится в сообщении.

По результатам личного зачета первое место занял Тагир Хабиев, третьи места — Валерий Заботин, Максим Москалев и Владислав Коломейцев.

Кубок России по панкратиону в Севастополе проходил впервые. Для многих спортсменов это были первые серьезные соревнования после затяжного перерыва.