РИАМО - 8 окт. Два центра «Точка роста» открылись в Дмитровском городском округе на базе Деденевской средней образовательной школы и Яхромской средней образовательной школы №3, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

«В «Точках роста» ребята на самом современном оборудовании будут изучать предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», — говорится в сообщении.

Также дети будут заниматься в различных кружках на новых современных компьютерах, 3-D принтерах, управлять квадрокоптерами и осваивать технологии виртуальной реальности.

Центры размещены в обновленных аудиториях, где ребята будут не только обучаться, но и проводить свое свободное время — играть, общаться, обсуждать интересные идеи и проекты.