РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. В подмосковном Подольске автоинспекторы провели квест-игру на транспортной площадке с воспитанниками детского сада №24 «Русалочка», говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В рамках регионального социального раунда «Засветись» автоинспекторы совместно с воспитателями детского сада №24 «Русалочка» провели тематический квест «Безопасный город». На каждой станции маленькие участники дорожного движения выполняли увлекательные задания в игровой форме. Повторяли значения дорожных знаков, правила безопасного перехода проезжей части, почему нужно использовать световозвращающие аксессуары. На транспортной площадке дети, выполняющие роль водителей, предоставили автоинспектору водительские удостоверения, сделанные своими руками», - говорится в сообщении.

Дошкольники активно отвечали на вопросы и задавали их инспектору. Игровая форма подачи материала позволила им быстрее изучить и запомнить правила безопасного нахождения в дорожно-транспортной среде.