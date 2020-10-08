РИАМО - 8 окт. Правительство России направит регионам еще примерно 10 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми, сообщает Федеральное агентство новостей.

Более 1 миллиарда рублей правительство направит субъектам РФ на ежемесячные пособия для семей, в которых появился третий ребенок или последующие дети. Примерно 9 миллиардов рублей направят на выплаты семьям с низким доходом, в которых воспитываются дети в возрасте 3-7 лет. Правительство продолжит поддерживать соцработников.

«Это соцработники, медики, другие сотрудники. Они делают все, чтобы помочь своим подопечным, многие из которых живут там постоянно», — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что на выплаты соцработникам правительство дополнительно направит в регионы примерно 3 миллиарда рублей.​