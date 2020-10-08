РИАМО - 8 окт. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил, что патриарх Кирилл, который находится на карантине из-за контакта с больным коронавирусом, здоров и чувствует себя хорошо, передает Газета.ru.

«Предстоятель Русской церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме», — сказал Легойда.

Глава Русской православной церкви отправился на самоизоляцию после того, как пообщался с заразившимся Covid-19 человеком.

Из-за возникшей проблемы патриарх Кирилл не смог посетить Троице-Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде.​​

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Текстовая трансляция

8 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Патриарх Кирилл находится на карантине после контакта с коронавирусным больным. Срок карантина еще не истек.

- Каждый пятый работодатель намерен сократить штат сотрудников к концу года. В последнее время идет негативная тенденция и с количеством открытых вакансий.

- За сутки в России зарегистрировали 11 493 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 433 больных. В Москве - 3 323.

- Попова сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом в России. В 20 субъектах РФ обстановка стабильная, в некоторых рост заболеваемости пошел на спад.

- Москвичи купили больше всего в РФ лекарств от Covid‑19. Средняя стоимость препаратов составляет свыше 12 тысяч рублей.

- В Москве пока не собираются возвращаться к пропускному режиму. Ранее в Москве вновь ввели новые ограничения из-за распространения коронавируса.

- Глава Росстата сообщил о возможной корректировке данных смертности от Covid‑19.