РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Водитель Светлана Чикина из Подольска принимает участие в XIХ Всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Самаре 7 октября стартовал Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса». В конкурсе принимают участие 36 претендентов из 32 городов России, в том числе три водителя из городов Подмосковья: Подольска, Видного и Химок.

«В течение трех конкурсных дней Дмитрий Балтаг из МУП «Видновский троллейбус», Светлана Чикина из МУП «Подольский троллейбус» и Юрий Гончаров из МП «Химкиэлектротранс» будут бороться за звание лучшего водителя троллейбуса России и призовой фонд в 500 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Конкурс организован министерством транспорта РФ, Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта (ОАО «НИИАТ»), правительством Самарской области и муниципальным предприятием городского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное управление».

Состязания проходят без ограничения по возрасту для участников. Участникам предстоит пройти ряд испытаний на проверку водительского мастерства, в которую входит вождение троллейбуса по специальной трассе и с определенными условиями, культура обслуживания пассажиров, приемка троллейбуса перед выездом на линию. Также проверят знание устройства троллейбуса, правил технической эксплуатации, должностной инструкции и правил дорожного движения.