РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Полицейские подмосковного Подольска задержали уроженца одной из республик ближнего зарубежья за попытку кражи продуктов в гипермаркете микрорайона Климовск, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя службы безопасности о том, что неизвестный пытался похитить товары в одном из продовольственных гипермаркетов на улице Молодежной в микрорайоне Климовск. Общая сумма материального ущерба составила более 22 тысяч рублей.

«По подозрению в преступлении сотрудники полиции задержали ранее судимого 27-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья без определенного места жительства на территории Московской области. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, статьей 158 Уголовного кодекса РФ (покушение на кражу)», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.