РИАМО - 8 окт. На территории Московской области на 8-10 октября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение в Подмосковье действует до 13:00 10 октября.

Такой же уровень погодной опасности объявили в Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской областях ЦФО.

Следующий, «оранжевый», уровень объявили в Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях.

Девятого октября в Московском регионе прогнозируется небольшой дождь, температура будет в пределах плюс 10-15 градусов. Десятого октября также пройдет дождь, а температура может повыситься до плюс 17 градусов.