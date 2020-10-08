РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 окт. В 2020 году зафиксирован один случай травмирования несовершеннолетнего жителя Щелкова на железнодорожном транспорте, такие данные были озвучены на заседании комиссии по профилактике преступлений и иных правонарушений на территории городского округа, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

На заседании обсуждались оперативно-профилактические меры, направленные на борьбу с зацеперами.

«В этом году зафиксирован только один случай, связанный с травмированием несовершеннолетнего зацепера из Щелкова на территории нашего отдела. К счастью, травмы, которые он получил, несерьезные. В целом, из всех задержанных или травмированных несовершеннолетних зацеперов жителей Щелкова меньше всего - около 10%. Однако мы продолжаем вести профилактическую работу со школами и родительскими комитетами», - сказала старший инспектор ГДН ЛОП на железнодорожной станции Мытищи линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская Ксения Морозова.

Как отметил заместитель главы администрации городского округа Щелково Виктор Семин, сотрудникам полиции будет оказана всесторонняя помощь в ведении профилактической работы. Она будет направлена не только на учеников щелковских образовательных учреждений, но и на беседы и встречи с родителями. Для этого будут подготовлены видеоматериал и презентации, где будет рассказываться о тяжелых последствиях, связанных с зацепингом.