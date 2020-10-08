РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вручил мобильный телефон и сертификат на связь участнику Великой Отечественной войны Ивану Красненко, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Подобные подарки в Люберцах вручают в рамках партийного проекта «Историческая память».

«Нынешний год объявлен в России Годом памяти и славы. В течение всех 12 месяцев мы поздравляем и чествуем наших участников и ветеранов войны. Сегодня мне очень приятно вручить вам этот подарок – мобильный телефон. Надеюсь, он будет вам полезен! Искренне желаю здоровья, душевных сил, тепла и заботы близких! Спасибо за ваш подвиг!» – сказал Ружицкий.

Иван Денисович родился в 1925 году в Воронежской области. Был призван на фронт в 1943 году, попал в стрелковый полк. В 1944 году в Прибалтике получил контузию и сильное ранение. После войны, в 50-х годах, Иван Денисович вместе с семьей переехал в Москву, а вскоре поселился в Малаховке.

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