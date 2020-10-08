РИАМО - 8 окт. Практические занятия в рамках профориентационного проекта для школьников «Билет в будущее» проходят на 54 площадках Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

«Под руководством опытных наставников ребята знакомятся с различными профессиями, на деле пробуют свои силы в разных сферах профессиональной деятельности по 89 компетенциям. Это и администрирование отеля, и хлебопечение, и кровельные работы по металлу, и геодезия», – отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, занятия идут в двух форматах: очно и онлайн. Принять в них участия могут как дети, так и родители бесплатно.

«Мероприятия проходят очень увлекательно и интересно. Всего в рамках проекта школьники могут посетить четыре практических мероприятия начинающего и продвинутого уровня и получить представление о шести профессиях. Такой опыт поможет ребятам определиться с будущей специальностью», – добавила Каклюгина.

Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» реализуется по поручению президента РФ и в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».