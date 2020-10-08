РИАМО - 8 окт. В рамках ремонтного сезона в городском округе Солнечногорск отремонтировано 45 муниципальных и региональных дорог общей протяженностью свыше 70 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В муниципалитете было отремонтировано 18 участков региональных дорог длиной более 50 километров в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«За счет областного бюджета отремонтировали 27 участков муниципальных дорог общей протяженностью порядка 20 километров – свыше 103 миллионов рублей было направлено из дорожного фонда Подмосковья», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

На региональной дорожной сети в Солнечногорске отремонтированы участки улицы Баранова от улицы Крестьянская до улицы Красная в рамках проекта «Улица Победы» и улица Рабочая. На Пятницком шоссе обновлено покрытие от деревни Обухово до деревни Новинки, от южного въезда в деревню Новинки до деревни Мелечкино, от южного въезда в деревню Новая до моста через Истринское водохранилище, от 22,1 километра и до остановки «Тебеньки» и от остановки «Большаково» через деревню Юрлово до границы с Красногорскским округом.

Также обновлено покрытие на автомобильных дорогах М-10 «Россия» – Талаево (от Ленинградского шоссе до деревни Талаево), М-10 «Россия» – Сходня (от Ленинградского шоссе до границы с Химками), М-10 «Россия» – Сенеж (от Ленинградского шоссе до поворота на СНТ «Гришино»), М-10 «Россия» – Березки (от Ленинградского шоссе до деревни Жуково) и Пятницкое шоссе – Полежайки – Лопотово (от Пятницкого шоссе до деревни Силия).

Провели работы на автодорогах Поварово – станция Поваровка (от ж/д станции «Поварово» до железнодорожной станции Поваровка), Брехово – Рузино – Зеленоград (от Пятницкого шоссе в д. Брехово до Зеленограда) и других.

В рамках ремонта выполнены работы по замене покрытия и бортового камня, укреплению обочин и нанесению горизонтальной разметки. Участки Пятницкого шоссе, улицы Баранова и Рабочая в Солнечногорске отремонтированы с применением износоустойчивой щебеночно-мастичной смеси. На четырех объектах работы по нанесению разметки завершат до конца октября.

На муниципальной сети отремонтировали 27 участков, в том числе обновили покрытие в Солнечногорске на переулке Механизаторов, улице Краснофлотской, улице Славянской, которая ведет к одной из центральных улиц города – Спортивной, а также на улице Кубышева и в переулке Октябрьском, которые пересекаются с Пятницким шоссе и других.