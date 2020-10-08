РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Председатель клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» Надежда Штрекер стала обладателем Гран-при областного конкурса инвалидов-колясочников «Колесница Победы» за авторские стихи, сообщается на сайте администрации округа.

Завершился областной конкурс инвалидов-колясочников «Колесница Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе принимали участие более 40 человек из 25 муниципалитетов Подмосковья. Они состязались в четырех номинациях – исполнении песен военных лет, стихов и прозы о войне, в том числе собственного сочинения, а также показывали презентации в память о погибших фронтовиках и членах семьи, прошедших войну.

«Подольск на этом творческом состязании представила председатель клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» Надежда Штрекер. Она выступила с авторскими стихами в номинации «Лирика войны» и была удостоена Гран-при конкурса», – говорится в сообщении.

Поздравить победителя и вручить заслуженную награду в четверг в Подольск приехал представитель Общероссийского народного фронта в Московской области Сергей Бородулин.

«Конкурс проводился под эгидой министерства социального развития Московской области впервые. В этом году мы отмечаем юбилей – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, и поэтому основная тематика конкурса – военная. Мероприятие организовано с целью сохранения личной памяти каждой семьи и общей народной памяти о Победе», – сказал Бородулин.

С 2001 года Штрекер возглавляет клуб молодых инвалидов «Эдельвейс», основным направлением его работы является социокультурная реабилитация молодых инвалидов, которых на данный момент в клубе более 40. С 2013 года она является членом актива областной общественной организации инвалидов «Колесница», участник и организатор рейдов «Народный контроль доступности среды» в Подмосковье. С 2018 года – член координационного совета в сфере добровольчества при губернаторе Московской области.

Штрекер награждена знаками отличия «За заслуги перед городом Подольском» 1-й и 2-й степени, также она неоднократно становилась призером чемпионатов России, Кубков Европы, Евразии и континентов, финалистом чемпионатов Европы и мира по танцам на колясках.