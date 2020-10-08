РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. В Подольске 10 октября наградят победителей областного конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей», всего на конкурс поступило около 2 тысяч работ, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «Центр 112».

В 2020 году для участия в конкурсе поступило около 2 тысяч работ, среди которых рисунки, фотографии, видеоролики, плакаты, рисунки-головоломки и целые альбомы нарисованных историй о работе операторов системы-112 Московской области и экстренных оперативных служб – полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газа, службы «Антитеррор», пожарной охраны. Конкурс проходил в трех номинациях: «Есть такая профессия», «112 историй», «Семь Я».

«10 октября в Подольске состоится подведение итогов конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей». Победители уже определены авторитетным жюри конкурса. Ребята, занявшие призовые места, получат дипломы и ценные призы. Начало торжественной церемонии награждения победителей творческого конкурса состоится в 12:00», - говорится в сообщении.

В связи с обстановкой по коронавирусной инфекции торжественная церемония награждения победителей пройдет в онлайн-формате. Подключиться к онлайн-трансляции можно на сайте системы-112 Московской области http://112mo.ru и на YouTube-канале службы спасения Московской области: https://www.youtube.com/channel/UC71-n017jOldZW-8C_yNq4A.