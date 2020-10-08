РИАМО - 8 окт. Подсознание продолжает работать даже в те моменты, когда наше физическое тело спит, поэтому не стоит пользоваться сонниками для толкования сновидений, оно у всех разное, сообщила психолог Дарья Нелединская​.

«Через сны наше подсознание с нами разговаривает. Для каждого человека эта информация абсолютно индивидуальная. Если приснился какой-то сон, после которого возникает неприятное ощущение, то я рекомендую прислушаться к себе. Обратиться к себе и попробовать расшифровать, что это значит лично для меня», – сказала в интервью радио Sputnik Нелединская.

Она заявила, что пользоваться сонниками для объяснения сновидений не нужно. По мнению специалиста, из-за индивидуальности всех людей общего объяснения снов быть не может.

Психолог отметила, что кошмары лучше не пытаться забывать, потому что это может привести к негативным последствиям.

«Если приснился негатив, не нужно стараться избавиться от этого. Когда мы от чего-то хотим избавиться, мы наоборот закапываем это в себе, и получается, что негатив нас начинает разрушать изнутри», – добавила Нелединская.

Она призвала людей прислушаться к себе и стараться понять, почему у человека есть негативные эмоции, о чем они предупреждают.

«Если мы не помним свои сны, то это может происходить по двум причинам. Либо у человека плохо развиты интуитивные навыки. Либо человек не доверяет себе на 100%, у него нет связи с собой», – уточнила специалист.

Она призвала не переживать из-за данного факта, а осознавать, что это особенность личности.​