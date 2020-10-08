РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. Сорок три несанкционированных места накопления отходов на территории городского округа Люберцы убрал региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за все время своей работы в данном статусе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Всего с 43 свалок вывезено более 2,5 тысячи кубометров отходов», - говорится в сообщении.

Сообщить о несанкционированном размещении отходов в неположенном месте - на обочине дороги, в лесу, в поле или парке, у озера или реки - можно через специальную форму обращения на сайте регионального оператора - https://ecoline-voskresensk.ru. На место будет направлен контролер для первичного обследования территории, фотосъемки и предварительной оценки состава и объема отходов.

Специалист составит акт, установит географические координаты объекта и собственника земельного участка (на основании сведений из Единого государственного реестра недвижимости). Затем региональный оператор направит ему уведомление о необходимости ликвидировать свалку в течение 30 дней, именно такой срок установлен действующим законодательством.

Если собственник не примет меры, то несанкционированную свалку ТКО устранит региональный оператор. Если владелец земли откажется оплачивать выполненные работы, компания вправе взыскать расходы через суд.