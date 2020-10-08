РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. В подмосковных Люберцах пройдет чемпионат по боксу памяти Виталия Островерхова с 14 по 19 октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С 14 по 19 октября в Люберцах пройдет чемпионат Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» по боксу памяти заслуженного тренера СССР, участника Великой Отечественной войны Виталия Андреевича Островерхова. Боксерские поединки будут организованы на ринге Дворца спорта «Триумф», - говорится в сообщении.

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены со всех уголков России – мужчины и женщины в возрасте 19-40 лет.

Победители получат путевку для участия в чемпионате России в 2020 году от РФСО «Спартак». Боксеры, занявшие второе и третье место, будут награждены медалями и дипломами. Также участников отметят наградами в специальных номинациях: «За лучшую технику» и «За волю к победе».

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием количества спортсменов и их весовых категорий принимаются не позднее 10 октября по телефону 8 (985) 920-55-88 или по электронной почте: spartak.boxing.club@gmail.com.