РИАМО - 8 окт. За 9 месяцев 2020 года управление Роспотребнадзора по Московской области проверило более 370 объектов по производству и обороту мясной продукции, с реализации сняли 161 партию (весом около 650 килограммов) из-за отсутствия необходимых документов, сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

Специалисты за это время провели 287 проб на санитарно-химические и 2246 проб на микробиологические показатели.

«Проб мясных продуктов, не отвечающих требованиям по содержанию химических загрязнителей, не выявлено. По микробиологическим показателям доля проб, не соответствующих нормативным требованиям за текущий период 2020 года, снизилась в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и составила 0,6% против 2,1% в 2019 году», – уточняется в сообщении.

Антибиотики, пестициды, токсичные элементы, генномодифицированные организмы, радионуклиды в образцах мяса и мясных изделий не обнаружены.

Особое внимание инспекторы уделяют исследованиям на показатели идентификации продукции. По физико-химическим показателям с начала года было исследовано 158 проб мяса и мясных продуктов, в шести пробах установлены отклонения от нормативов. Фальсификации мясной продукции не выявлено.

При выявлении продуктов, не соответствующих требованиям техрегламента, приняты меры по приостановлению продажи.

Надзорные мероприятия за качеством мясной продукции в Подмосковье продолжаются.