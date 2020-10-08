Предстоящий уикенд в столице обещает быть интересным. Любители театра смогут посмотреть постановку «О дивный новый мир» и симфоспектакль по роману «Мастер и Маргарита». Меломанов ждут концерты поп-звезды Ольги Бузовой и рок-группы Louna. А приверженцев музейных развлечений приглашают заглянуть на день рождения автомузея «Моторы Октября» и посмотреть экспериментальную выставку авангардных музыкантов и медиахудожников в музее современного искусства «Гараж». Также для гостей и жителей столицы в выходные будут работать три тематических маркета – фестиваль самобытной керамики, осенний Veter Fall Fest и индийский «Delhi базар».

ПЯТНИЦА, 9 октября

Спектакль «О дивный новый мир»

сайт театра «Модерн», Юлия Мешкова

Где: г. Москва, Спартаковская пл., д. 9/1, театр «Модерн»

Когда: 9 октября в 19:00

Стоимость: от 1 000 рублей

Посмотреть постановку по всемирно известному роману-антиутопии английского писателя Олдоса Хаксли можно в пятницу на сцене театра «Модерн». Сюжет спектакля «О новый дивный мир» рассказывает о цивилизации, где чувствами, искусством и наукой пожертвовали ради стабильности. Здесь людей выращивают в пробирках, слово «мать» воспринимается как грубое ругательство, а главной ценностью считается коллективизм. Главный герой не хочет жить по таким правилам и изо всех сил стремится к свободе. Режиссер постановки Юрий Грымов подчеркивает актуальность идей Одлоса Хаксли для нашего времени. Билеты можно приобрести на сайте театра.

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Симфоспектакль «Мастер и Маргарита»

Где: г. Москва, Большая Никитская ул., д. 13, МГК им. Чайковского

Когда: 9 октября в 19:00

Стоимость: от 800 рублей

На сцене Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в рамках XX Международного музыкального фестиваля ArsLonga состоится уникальный симфоспектакль. Дарья Мороз и Игорь Миркурбанов прочитают фрагменты из великого романа «Мастер и Маргарита» под аккомпанемент Московского государственного симфонического оркестра во главе с дирижером Иваном Рудиным – прозвучат композиции Баха, Бетховена, Брамса, Шопена, Рахманинова и других композиторов. Приобрести билеты можно на сайте консерватории.

Проект «Экранизация»

официальный сайт музея

Где: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 32, Парк Горького, музей современного искусства «Гараж»

Когда: 9 и 10 октября

Стоимость: 1 000 рублей

Музей современного искусства «Гараж» и фестиваль экспериментальной музыки Fields подготовили совместную программу «Экранизация». В пятницу, 9 октября, Павел Додонов и Сергей Таушанов (TAU) представят совместную импровизацию с гитарой и красками; мультиинструменталист Александр Сереченко (solo.operator) создаст звуковые кольца с помощью саксофона и процессора эффектов, а медиахудожник Катя Пряник интерпретирует их через рисунок; участники Ансамбля детских музыкальных инструментов на пластиковых синтезаторах сыграют композиции, достойные лучших танцевальных площадок. В субботу в программе – музыкальная утопия в стиле нью-эйдж исполнителя X.Y.R., посвященная его аквариумным рыбкам, и выступление ударного квартета Drumazhur, которое дополнит световое шоу. Ознакомиться с подробной программой и приобрести билеты можно на сайте музея.

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Индийский маркет и фуд-корт «Delhi базар»

сайт «Delhi базар» сайт «Delhi базар» 1 из 2

Где: г. Москва, ул. Старый Арбат, д. 24

Когда: 9–11 октября

Стоимость: бесплатно

Окунуться в атмосферу солнечной Индии жители столицы смогут, посетив ярмарку «Delhi базар» на старом Арбате. Национальный колорит традиционного индийского маркета порадует тех, кто ищет что-то необычное, любит красивые вещи и яркие цвета, экопродукты и насыщенный запах специй. В программе – лекции и истории опытных путешественников, ювелирные и кулинарные мастер-классы.

СУББОТА, 10 октября

День рождения автомузея «Моторы Октября»

пресс-служба музея «Моторы Октября»

Где: г. Москва, Самокатная ул., д. 4, стр. 34

Когда: 10 октября с 12:00

Стоимость: 700 рублей

Московский автомузей «Моторы Октября» приглашает гостей отметить свой первый день рождения. В программе – шоу силачей «Русские богатыри», интерактивный квест и световое шоу роботов. Двукратный чемпион мира по армлифтингу Кириллов Александр и рекордсмен России по переворачиванию легковых автомобилей Терехов Дмитрий покажут свое мастерство в тяге автомобиля, разрывании и сгибании металлических прутьев и дорожных знаков. Юные гости узнают, как функционируют машины, и научатся их собирать. Самых активных участников прокатят на ретроавтомобиле. Посещение шоу и осмотр основной экспозиции входят в стоимость билета. Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте музея.

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Local Ceramics Fest

Где: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 7, ARTPLAY

Когда: 10 октября с 12:00

Стоимость: бесплатно

Провести выходной в окружении предметов декоративно-прикладного искусства можно в центре дизайна ARTPLAY, где в субботу, 10 октября, состоится фестиваль самобытной керамики. Гостям предлагают посмотреть на удивительные работы гончарных мастеров со всей страны, приобрести понравившиеся изделие, а также поучаствовать в увлекательных мастер-классах для детей и взрослых по лепке из глины.



Концерт Ольги Бузовой

Где: г. Москва, ул. Лесная, д. 20, стр. 5, фудмолл «Депо»

Когда: 10 октября в 20:00

Стоимость: 2 000 рублей

Популярная певица, телеведущая и королева Instagram Ольга Бузова выступит с концертом в Bla Bla Bar – новом бар-корте на территории «Депо Лесная». На мероприятии клубного формата в модной локации прозвучат главные хиты поп-звезды. Сбор гостей – в 19:00, начало концерта – в 20:00. Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте Bla Bla Bar.

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Осенний маркет Veter Fall Fest

Где: г. Москва, Зубовский бульвар, д. 2, Музей Москвы

Когда: 10 и 11 октября

Стоимость: бесплатно

Музей Москвы и создатели Veter Magazine объединились, чтобы провести уютный осенний маркет. В субботу и воскресенье поклонники философии хюгге смогут приобрести натуральные свечи с ароматами имбирного пряника или свежеиспеченного хлеба, уютные вязаные свитера ручной работы, книги для осознанного вечернего чтения и многое другое. Также в программе – лекции на темы экологичного образа жизни, психологии потребления и zero waste (безотходное потребление. – Ред).



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 октября

Концерт группы Louna

Где: г. Москва, ул. Новозаводская, д. 27, ДК им. Горбунова

Когда: 11 октября в 19:00

Стоимость: от 1 500 рублей

Насладиться акустическим концертом рок-группы Louna получится в воскресенье в легендарной «Горбушке», давно ставшей местом притяжения любителей тяжелой музыки. В атмосферном зале ДК им. Горбунова зрители услышат не только любимые композиции, но и акустические версии двух песен с нового альбома «Начало нового круга», которые прозвучат вживую впервые. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс. Афиша».

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Стендап Виктора Комарова

Где: г. Москва, Цветной бульвар, д. 11, стр. 2

Когда: 11 октября в 20:00

Стоимость: от 1 200 рублей

Виктор Комаров, звезда проектов «Comedy Баттл» и «Stand Up» на ТНТ, 11 октября представит свое шоу New+Best. В программе – новый материал и уже полюбившиеся зрителям шутки. Выступления комика даже на серьезные темы отличаются искренностью, оптимистичностью и искрометным юмором. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс. Афиша».