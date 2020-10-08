РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 окт. В подмосковных Котельниках усилили охрану центральных тепловых пунктов от проникновения злоумышленников, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Учитывая актуальность вопроса в отопительный период, тепловой службой предприятия принят ряд охранно-режимных мер, обеспечивающих защиту от несанкционированного проникновения на производственные объекты посторонних лиц. Специалистами предприятия вокруг запорных устройств установлены антивандальные конструкции в форме цилиндра, не позволяющие злоумышленникам сбить замки на дверях тепловых пунктов», - говорится в сообщении.

Немаловажное значение в вопросе безопасности производственных объектов имеет наличие средств связи, обеспечивающих своевременное информирование правоохранительных органов о возможных признаках террористической угрозы.

Для полного выполнения задачи руководством службы систематически проводится инструктаж персонала объектов по повышению бдительности и действиям в условиях обнаружения какой-либо угрозы. Мероприятия по обеспечению безопасности объектов ЖКХ и их устойчивое функционирование являются гарантом благополучия населения города.