РИАМО - 8 окт. В Подмосковье будет проходить «Обучающий курс» для будущих предпринимателей, регистрация на онлайн-проект уже началась, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Принять участие в проекте могут молодые люди от 14 до 17 лет.

«Обучающий курс» будет проходить с 8 октября по 30 октября 2020 года. В качестве наставников для будущих бизнесменов выступают действующие молодые предприниматели Московской области и Москвы», - говорится в сообщении.

Участники пройдут основы стартап-проектов, тестирование идей, поговорят о продажах и многом другом.

После финального подсчета баллов за выполнение всех заданий будет составлен рейтинг участников и будут определены пять победителей. Они получат компьютер, смартфон и умные колонки.