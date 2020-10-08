РИАМО - 8 окт. В этом году в Московской области появилось порядка 40 новых фермерских хозяйств, их поддержка осуществляется в рамках региональной программы «Сельское хозяйство Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

В Подмосковье хозяйства могут получить гранты на поддержку начинающих фермеров и гранты «Агростартап».

«13 грантов «Агростартап» и семь грантов на поддержку начинающих фермеров предоставлены 20 хозяйствам, созданным в 2020 году. Общая сумма предоставленных грантов составляет почти 75 миллионов рублей», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Условия для получения грантов можно уточнить на сайте Центра компетенций и министерства. Кроме этого, специалисты центра выезжают в муниципалитеты, чтобы в индивидуальных беседах с начинающими фермерами разъяснить порядок оформления заявок на гранты.

«Гранты стали самым востребованным среди действующих и потенциальных фермеров Подмосковья. На конкурс было подано 52 заявки»,- отметил Разин.