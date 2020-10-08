РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 окт. Жители Красногорска 17 октября смогут побывать на «Осенинах» - традиционной фольклорной программе ансамбля «Беседушка», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Усадьба «Знаменское-Губайлово» приглашает на «Осенины». Народный коллектив «Беседушка» представит фольклорную программу 17 октября. Начало в 16:00», - говорится в сообщении.

Осень - самое щедрое время года, время сбора урожая. Выступление «Беседушки» всегда яркое, очень насыщенное и даже познавательное.

«Руководитель Оксана Гладких всегда интересно рассказывает о народных традициях, выступлениях «Беседушки» на многочисленных народных фестивалях, концертах. На всех участницах коллектива костюмы разных губерний», - заключается в материале.