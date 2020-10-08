РИАМО - 8 окт. Строительство многофункционального комплекса запланировано в Нижегородском районе столицы, объект возведут на земельном участке площадью 3,06 га, говорится в сообщении пресс-службы председателя Москомархитектуры.

«Главной изюминкой центра в Нижегородском районе станет физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым дворцом площадью 14 526 квадратных метров. Также в рамках многофункционального центра появятся объекты торговли, большой подземный паркинг на 1233 машиноместа», – рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Рядом с центром уже предусмотрено место под размещение детских площадок.

Правительство Москвы одобрило внесение изменений в правила землепользования и застройки столицы для участка, расположенного по адресу Автомобильный проезд, владение 4.