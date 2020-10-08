РИАМО - 8 окт. В четверг вечером на московских дорогах ожидаются восьмибалльные заторы, водителям советуют пользоваться общественным транспортом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«К привычным ограничениям движения в местах проведения работ добавятся перекрытия центре, где будут закрывать 42-й Московский кинофестиваль, и на севере в районе «ВЭБ Арены» — из-за товарищеского матча сборных России и Швеции», - говорится в сообщении.

С 16.00 и до конца дня будут полностью перекрыты участки Большого путинского переулка и улицы Малая Дмитровка. С 17.15 до 21:45 перекроют для транспорта участки Ходынского бульвара, проезда Березовой Рощи, Ходынского проезда, улиц 3-й, 4-й Песчаной.

Затруднения прогнозируют на Щелковском шоссе, Рязанском проспекте, МКАД, ТТК, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов и других магистралях.

Удобнее всего в час пик передвигаться по городу на метро, МЦД и МЦК, самокатах и велосипедах. А автомобилистам посоветовали заранее планировать маршруты своих поездок.