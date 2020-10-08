РИАМО - 8 окт. Около 2 тысяч свидетельств по программе «Социальная ипотека» выдано за 5 лет, программу реализуют с 2016 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«365 сертификатов ─ за 2020 год. Нам известно, что более 1700 этих граждан уже приобрели квартиры, наибольшим спросим пользуются двухкомнатные, на втором месте: трехкомнатные», ─ сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В 2021 году планируется также выдать 365 свидетельств.

По программе правительство области берет на себя обязанности выплачивать всю стоимость квартиры: первоначальный взнос и тело кредита, а участникам остается платить только проценты.

Участниками программы могут стать врачи, педагоги, тренеры, молодые ученые и уникальные специалисты. Чтобы подать заявку, необходимо обратиться в профильное министерство Московской области.