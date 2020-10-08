РИАМО - 8 окт. Пандемия коронавируса не внесла изменения в планы, функции и ценности, вложенные в градостроительную политику столицы, сообщил журналистам главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов.

«Действительно, весь этот год мы только думаем и говорим о последствиях коронавирусной эпидемии, как архитектура должна на это реагировать <...> В целом и то, что я вижу здесь на АРХ Москве, и то, что я вижу в проектах… Пока, все-таки, надо сказать, что у архитекторов в голове никакой новой картины не сложилось, возможно она и не сложится никогда, и в будущем тоже. Но, тем не менее, отношение со стороны населения и профессионального сообщества к вещам безусловно иное», - сказал Кузнецов на выставке АРХ Москва.

Он отметил, что жители столицы стали воспринимать архитектурные нововведения легко и с пониманием.

«Развитие среды, мотивирующей людей к активному образу жизни, к пребыванию на улице, к занятию спортом на улице, больше проводить времени на воздухе и проводить его активно — это то, что мы стараемся продвигать в градостроительной политике во всех наших проектах. <...> Один и тот же набор ценностей лежит в основе. И сегодня он понимается и осознается все лучше и лучше», - добавил Кузнецов.

Кузнецов также отметил, что комитет по архитектуре и градостроительству Москвы перешел на удаленный режим работы. При этом в нем гораздо больше плюсов, чем минусов.

«На мой взгляд плюсов (удаленной работы - ред.) больше, потому что вовлеченность увеличивается. Сейчас границ вовлеченности нет. Если раньше все сдерживалось помещениями, то теперь мы можем общаться с более широким кругом людей», - сказал Кузнецов.

Главный архитектор Москвы подчеркнул, что многие плюсы удаленной работы будут использоваться и после пандемии коронавируса.

В четверг в столице состоялось открытие XXV международной выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва.

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