РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. Всероссийский экологический диктант пройдет 15 и 16 ноября, принять участие в нем смогут все желающие жители городского округа Люберцы старше 12 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Экологический диктант пройдет в онлайн-формате на портале экодиктант.рус, а также на оффлайн-площадках в регионах страны и в Москве. На портале будут представлены экопросветительские видеоуроки, с помощью которых можно будет подготовиться к диктанту. По окончании акции все участники получат сертификаты», - говорится в сообщении.

Победителей и призеров, а также волонтеров, принявших участие в организации, ждут дипломы и памятные подарки.

Экодиктант приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки отходов. Он поможет повысить экологическую грамотность и культуру россиян, а также популяризовать экологические знания.