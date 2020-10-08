РИАМО - 8 окт. Московский коксогазовый завод (АО «Москокс», входит в группу «Мечел») в 2019-2020 годах провел комплекс мероприятий по снижению негативного воздействия производства на окружающую среду, на экомероприятия было потрачено порядка 240 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В 2019 году реализовано несколько масштабных проектов. Реконструирован газгольдер коксового газа, который регулирует давление газа в газовой системе завода и позволяет избежать сбоев в работе оборудования и внештатных выбросов газа. На этот проект направлено более 114 миллионов рублей.

«Усовершенствована система очистки технической воды: завод перешел на бессточное производство, вся вода очищается и повторно используется в производственном цикле, на это затрачено порядка 60 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

пресс-служба АО «Москокс»

В 2020 году на «Москоксе» проводят ремонт и замену оборудования. В коксовом цехе обновляют аспирационные установки – они очищают запыленный воздух с транспортеров кокса и из производственных помещений. Уже обновили семь из 18 установок, работы продолжаются.

Сейчас на заводе начинается ремонт градирни коксохимпроизводства – здесь охлаждают воду, которая отводит тепло от оборудования, очищающего газ. Замена оросительной системы в градирне позволит лучше охлаждать воду, что будет способствовать более эффективному охлаждению и очистке коксового газа.

Самые многочисленные ремонты провели в цехе улавливания, который отвечает за очистку коксового газа. Здесь отремонтировали электрофильтр, который обеспечивает первичную очистку газа. Также отремонтирован фильтр, через который проходит коксовый газ перед подачей на ТЭЦ и на обогрев коксовых печей. На период остановки фильтров были задействованы резервные. И все очистное оборудование работало в обычном режиме.

Завод также проводит ремонты оборудования, чтобы сделать процесс извлечения бензола из коксового газа более эффективным – в процессе замена специальных агрегатов.

пресс-служба АО «Москокс»

Помимо этого, ремонтируются газодувные машины. В машине №3 заменили ротор – механизм для нагнетания коксового газа по газопроводам в цех улавливания. На очереди замена еще одной газодувной машины: ее работа будет максимально автоматизирована, а значит предельно снизится риск аварийных выбросов. Затраты на оба ремонта составят ориентировочно более 90 миллионов рублей.

Завод продолжает участвовать в городских экологических мероприятиях. В сентябре 2020 года предприятие закупило и высадило около 100 саженцев плодовых деревьев в микрорайоне Купелинка (Видное) в рамках общероссийской акции «Посади свое дерево».

«В течение 2020 года из-за пандемии пришлось отменить очные совещания рабочей группы по экологии с участием жителей Видного и экологических общественников. Как только ограничения будут сняты, мы проведем такую встречу и покажем все, что мы делаем в плане экологии», – отметил управляющий директор завода «Москокс» Сергей Белан.​