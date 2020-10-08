РИАМО – 8 окт. Педиатр-иммунолог Юлия Бунина рассказала, что коронавирус у детей может привести к системному воспалительному синдрому всех органов и систем организма, сообщает Газета.ru.

Также перенесенный Covid-19 может вызвать кожные заболевания, в частности, сыпи.

«Есть нарушения и со стороны нервной системы. Например, дети после тяжелого течения коронавируса могут периодически терять сознание», — подчеркнула Бунина.

Также коронавирус у детей может привести к резкому изменению образа мыслей и действий. Во время болезни ребенок может не понимать, где он находится и что делает.

По ее словам, такие нарушения, как правило, появляются у детей с ослабленным иммунитетом.​​

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