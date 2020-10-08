РИАМО - 8 окт. В торговых центрах Московской области в рамках региональной кампании по вакцинации прививку от гриппа сделали почти 25 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«С конца сентября на территории Московской области проводится массовая вакцинация от гриппа в крупных торговых центрах. Всего за 17 дней прививку от гриппа в 35 торговых центрах Подмосковья сделали 24 547 человек», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Пункты вакцинации развернули в 23 округах Подмосковья, в том числе они появились в Котельниках, Красногорске Мытищах, Пушкинском округе, Королеве, Щелкове и Химках.

Сделать прививку можно бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского страхования.

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