РИАМО - 8 окт. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего расправой охраннику торгового центра, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по столице.

Инцидент произошел в торговом центре, расположенном на Новоясеневском проспекте. Группа молодых людей вела себя непристойно и приставала к посетителям.

«Сотрудник службы охраны сделал хулиганам замечание и попросил покинуть торговый центр, однако молодые люди проигнорировали его просьбу и спровоцировали конфликт, в холе которого один из участников достал отвертку и стал угрожать охраннику расправой», — говорится в сообщении.

На место ЧП прибыл наряд Росгвардии, который и задержал 36-летнего жителя ближнего зарубежья. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.