РИАМО - 8 окт. В столице начались дорожно-ремонтные работы на выезде с Киевского шоссе на внешнюю сторону МКАД, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Работы проводятся в рамках программы по ремонту мостовых сооружений. На объекте задействованы специалисты компаний комплекса городского хозяйства. Работы планируют завершить 23 октября.

«Сотрудники ГБУ «Гормост» проведут замену гидроизоляции сооружения, а специалисты ГБУ «Автодор» заменят 5,4 тысячи квадратных метра асфальтобетонного покрытия», — отмечается в сообщении.

В связи с ремонтом на данном участке ограничат движение транспорта. Установлены временные дорожные знаки, предупреждающие о ремонте. В зоне проведения работ смонтированы специальные ограждения с сигнальными огнями.