РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 окт. Главный специалист-эксперт Ногинского территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области Ирина Рудых вместе с сотрудниками администрации Балашихи и полицейскими проверила, как соблюдаются стандарты санитарно-эпидемиологической безопасности в сетевых магазинах округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Проверку провели в объектах торговли на улицах Заводской, Центральной, Речной, в микрорайоне Павлино, на Носовихинском шоссе.

«Провели рейд по наличию медицинских масок и перчаток у сотрудников предприятий торговли в Балашихе. Также обращали внимание на дезинфицирующие средства при входах, проверили журналы измерения температуры у персонала, запасы средств индивидуальной защиты. Нарушители будут привлечены к административной ответственности», - сказала Рудых.

Она добавила, что за несоблюдение санитарных норм штраф для должностных лиц составляет 50 тысяч рублей, а юридических – 200 тысяч. Такие рейды планируется проводить регулярно.

Ношение медицинских масок или респираторов обязательно в Московской области и для посетителей торговых объектов.