РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 окт. Строительство детского сада на 80 мест на улице Твардовского близи дома №26 в микрорайоне Южный Балашихи планируют завершить к началу декабря текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев в четверг проверил ход строительства дошкольного учреждения. Вместе с представителями администрации городского округа он посетил стройплощадку, где пообщался с руководством компании-подрядчика.

«На прошлой неделе здесь с проверкой хода строительства был глава Балашихи Сергей Юров и главный федеральный инспектор. Даны ряд поручений по ускорению работ, увеличению количества рабочих до 95 человек, ведению двухсменного режима работ, в том числе в ночную, по началу благоустроительных работ и по вывозу строительного городка. Все поручения выполнены», - сказал Лукичев.

Он добавил, что вместе с подрядчиком они проверили ход производства работ, выработали позицию по оптимизации работы, чтобы к середине ноября были полностью завершены все строительно-монтажные работы. По его словам, ввести в эксплуатацию детский сад планируется к началу декабря.

Генеральный директор генподрядчика Роман Арбитян пояснил, что выполнены монолитные работы, кровля, монтаж инженерных систем, отопления.

«В работе у нас фасад, внутренняя отделка плюс монтаж вентиляции, кондиционирования, отопления - все это параллельно движется. Сейчас на объекте работает 100 человек, завтра (9 октября - ред.) у нас выходят 20 специалистов по благоустройству», - подчеркнул Арбитян.

Детский сад в микрорайоне Южный рассчитан на 80 мест. В здании общей площадью более 1,7 тысячи квадратных метров разместятся групповые ячейки, актовый и спортивный залы, пищеблок, медицинский кабинет и вспомогательные помещения. На прилегающей территории появятся детские игровые и спортивные площадки, будет выполнено комплексное озеленение территории.