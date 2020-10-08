РИАМО - 8 окт. Банк «Открытие» предоставил займы малому и среднему бизнесу Москвы на сумму почти 4 миллиарда рублей, средний размер кредита составил 67 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Для пострадавших из-за пандемии компаний из сферы услуг и ритейла правительство Москвы совместно с банками предложило беспрецедентную программу кредитной поддержки. Город субсидирует до 8% ставки по кредитам, оформленным после 15 апреля, и 6% — по взятым ранее займам.

«Банк «Открытие» активно подключился к реализации этой программы, а также предложил комплекс собственных мер поддержки компаний МСБ. Это помогло многим предпринимателям сохранить персонал и ресурсы для восстановления бизнеса и дало новый импульс к его развитию», — сказала заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

За кредитом чаще всего обращались компании из сферы недвижимости, торговли и рекламы.

«К этому моменту льготные кредиты выданы 5416 компаниям на сумму более 64,4 миллиарда рублей. Еще 478 компаниям одобрены заявки на сумму 40,4 миллиарда рублей», — подчеркнул глава московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Одним из клиентов банка «Открытие» стало ООО «Таубер», которое производит и реализует техническое оборудование. Компании была одобрена возобновляемая кредитная линия в размере 35 миллионов рублей. Благодаря кредитной программе правительства столицы, ставка по займу была снижена на 8 процентов. Кредитные средства позволили руководству предприятия сохранить цены на продукцию в условиях кризиса.

«За счет сниженной процентной ставки ООО «Таубер» получило возможность снизить себестоимость продукции при покупке комплектующих для выполнения заказа, тем самым увеличить рентабельность проектов и в целом сократить операционные расходы в компании», — пояснил директор по маркетингу компании Антон Иванов.

Получить льготный кредит или снизить ставку по уже действующим займам могут любые субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Москвы. Городская программа продолжит действовать до конца года.

Для того, чтобы узнать подробнее об условиях предоставления кредитов и оставить заявку на получение денежных средств, необходимо обратиться в любой из банков — участников программы. В нее вошли 11 ведущих кредитных организаций столицы.

Кроме Сбербанка, Совкомбанка и Банкf «Финансовая Корпорация Открытие», партнерам Правительства Москвы по предоставлению выгодных займов для бизнеса стали Банк ВТБ, Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк), Росбанк, Банк «Зенит», Банк Интеза.​