РИАМО - 8 окт. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) проводит конкурс в соцсети «ВКонтакте», победители которого получат лимитированные транспортные карты «Тройка» с изображением парка «Ходынское поле».

Чтобы выиграть одну из десяти карт, надо подписаться на группы «РИАМО в Москве» и «Мой Район», а также сделать репост конкурсного сообщения.

Победителей выберут с помощью приложения «Конкурсы» 16 октября. Призы можно будет получить в редакции РИАМО в Москве.

Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо иметь открытый профиль «ВКонтакте». Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, в которых было более пяти конкурсных репостов за последние 30 дней.

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