РИАМО – 8 окт. В Московской области, а также в Тюмени чаще всего в стране в этом году покупали крупы, на последней строчке данного рейтинга - Санкт-Петербург, сообщает Газета.ru.

В основном жители Подмосковья предпочитали пшено, манку и гречку.

«Рис и пшено оказались самыми популярными крупами у россиян в 2020 году — спрос на них оказался вдвое выше, чем на гречку», - говорится в сообщении.

Рис и пшено присутствовали в 2,4% потребительских корзин. Второе место заняла манка (2% заказов). Гречку брали в 1,3% случаев.

Данные стали известны после проведения исследования онлайн-сервиса по доставке продуктов СберМаркет.​