РИАМО - 8 окт. В Москве вышел на линию 500-й электробус, до конца года на улицы города выйдут еще 100 таких машин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Первый электробус, собранный в Москве, выйдет в первом полугодии 2021 года. Производство на базе Сокольнического вагоностроительного ремонтного завода создадут власти города совместно с заводом КамАЗ.

«Всего за два года Москва прошла путь от экспериментов до крупнейшего парка пассажирских электробусов в мире. Сегодня на линию выходит 500-я машина», — сказал мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что в 2021 году в столице появится собственное производство электробусов.

Сейчас московский парк электробусов является крупнейшим в Европе. К примеру, в Лондоне сейчас ездят 278 электробусов, Париже — 233, Берлине — 107, в Амстердаме — около 100.

Город полностью откажется от закупок дизельных автобусов с 2021 года — Москва будет приобретать только экологически чистый электрический транспорт.

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