РИАМО - 8 окт. За минувшие сутки на территории Московской области выявили 433 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заболевания в регионе достигло 76 145, сообщает оперативный штаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе скончались шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии жертвами инфекции стали 1390 человек. Выздоровели за сутки 235 человек, общее число вылеченных достигло 57 811.

Пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим из-за распространения коронавируса.

Жителям региона нужно носить маски в общественных местах для профилактики инфекции. За несоблюдение масочного режима предусмотрен штраф.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30 и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru. При появлении любых симптомов ОРВИ нужно оперативно вызывать врача на дом.

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Текстовая трансляция

8 ОКТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Патриарх Кирилл находится на карантине после контакта с коронавирусным больным. Срок карантина еще не истек.

- Каждый пятый работодатель намерен сократить штат сотрудников к концу года. В последнее время идет негативная тенденция и с количеством открытых вакансий.

- За сутки в России зарегистрировали 11 493 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 433 больных. В Москве - 3 323.

- Попова сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом в России. В 20 субъектах РФ обстановка стабильная, в некоторых рост заболеваемости пошел на спад.

- Москвичи купили больше всего в РФ лекарств от Covid‑19. Средняя стоимость препаратов составляет свыше 12 тысяч рублей.

- В Москве пока не собираются возвращаться к пропускному режиму. Ранее в Москве вновь ввели новые ограничения из-за распространения коронавируса.

- Глава Росстата сообщил о возможной корректировке данных смертности от Covid‑19.