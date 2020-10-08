РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 окт. В Домодедове за два месяца к ответственности за нахождение в автобусах без маски привлекли 250 пассажиров, сообщил начальник межмуниципального управления №6 Административно-пассажирской инспекции Московской области Николай Нароенко.

В Домодедове в четверг провели акцию «Бери маску - поезжай без опаски», чтобы напомнить пассажирам о необходимости соблюдения масочного режима.

«Губернатором Московской области введен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Мы уже последние два месяца активно привлекаем (к ответственности - ред.) граждан - пассажиров, которые находятся в автобусах без масок, без средств индивидуальной защиты. <...> Работы будут неуклонно продолжаться в этом направлении. За данный период времени - за 2 месяца - в городском округе Домодедово привлечено к ответственности 250 пассажиров за нахождение в автобусах без маски», - сказал Нароенко.

Он отметил, что за нахождение в общественном транспорте без маски предусмотрен административный штраф, который составляет 5 тысяч рублей.