РИАМО - 8 окт. Более 700 многодетных семей из подмосковного Реутова получают ежемесячную денежную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В рамках реализации программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» многодетные семьи из Московской области получают ежемесячную денежную компенсацию в размере 50% при оплате коммунальных услуг», - говорится в сообщении.

Во втором полугодии 2020 года число многодетных семей, получающих ежемесячную денежную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги в Подмосковье, выросло почти до 69 тысяч.

«Многодетные семьи региона получают компенсацию расходов за коммунальные услуги без учета каких-либо нормативов и предельных объемов коммунальных услуг за месяц. Не важно, сколько семья потребила коммунальных услуг, 50% от суммы мы возвращаем обратно семье», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Подать заявление на предоставления услуги можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг https://uslugi.mosreg.ru/services/6575.

Кроме того, дополнительную информацию по поводу оформления льготы жители могут получить в реутовском управлении социальной защиты населения по телефонам: +7 (495) 528-33-79, +7 (495) 528-11-30, +7 (495) 528-22-04, +7 (495) 528-42-98.