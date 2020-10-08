РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. В подмосковных Люберцах инвесторам помогут с оформлением документов для получения земли на льготных условиях, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Получить на льготных условиях земельный участок для строительства промышленного объекта стало возможным для подмосковных инвесторов. Экономия на приобретении земли может составить до 85% от ее реальной стоимости», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы инвестор мог воспользоваться льготой, ему необходимо заключить специальное соглашение с регионом. С оформлением документации для участия в данной программе поможет Корпорация развития Московской области.

Среди основных требований к потенциальному инвестору - регистрация в Московской области; соответствие приоритетам и целям стратегии социально-экономического развития и государственным программам региона; вложение инвестиций, открытие новых рабочих мест и повышение ежегодных налоговых поступлений в бюджет от реализации проекта.

Дополнительную информацию можно получить у специалистов управления по сопровождению инвестиционных проектов Корпорации развития Московской области по телефону: 8(495)280-79-84.